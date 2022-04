Galerias subterrâneas de Avaré passam por inspeção para coibir enchentes

Equipes percorreram cerca de 700 metros de galerias submersas

Da Redação

Com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Defesa Civil de Avaré iniciaram, na última segunda-feira, 11, a inspecionar o sistema de galerias pluviais submersas que se estendem por boa parte da região central da cidade.

Nesta primeira etapa, em um trabalho delicado e minucioso, as equipes percorreram cerca de 700 metros de galerias submersa, iniciando pela junção do sistema localizada entre as Ruas Goiás e Alagoas finalizando na junção da Rua Major Rangel e Rua São Paulo, onde deságua o Ribeirão Água Branca Central.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, neste primeiro trecho, não foram localizados pontos de obstrução do sistema, observando boas condições de dissipação das águas, contudo, no trecho intermediário entre as Ruas Goiás e Rio de Janeiro, há um estreitamento das galerias, que foram construídas há muito tempo, o que acaba criando um gargalo no escoamento.

Na próxima etapa, as equipes percorrerão outro setor de galerias localizado entre as Ruas Goiás e a Rua 9 de Julho, outro importante sistema que vem apresentando problemas na sua vazão.

Após percorrerem todas as galerias localizadas na região central de Avaré, as equipes vão vistoriar o sistema submerso que atende o Ribeirão São Luís com cerca de 700 metros de extensão na área central.