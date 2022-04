Bracell assina compromisso para proteção da Biodiversidade da Mata Atlântica e Cerrado Paulista na região

Os mais de 64 mil hectares a serem preservados se concentram na região de Bauru

Da Redação

A Bracell assinou o termo de compromisso para patrocínio de ações para a proteção de mais de 64 mil hectares de matas nativas em parceria com a Fundação Florestal. A iniciativa da companhia está alinhada com sua estratégia de negócio, que tem como um de seus objetivos centrais reforçar a importância das boas práticas para a proteção da biodiversidade.

João Augusti, Gerente de Meio Ambiente e Certificações da Bracell, conta que a priori o contrato tem duração de doze meses, mas já estamos estudando um Acordo de Intenções para prolongar por mais 5 anos, e contará com ações bem específicas considerando a localização e o tamanho das Unidades de Conservação. “Para as unidades menores, onde a principal pressão são os incêndios florestais, iremos apoiar com construção e manutenção de aceiros, além de equipamentos de controle de incêndios, placas de sinalização e workshops para brigadistas entre vizinhos e comunidades e vamos fornecer um projeto executivo de ponte para primatas cruzarem estradas a salvo, ajudando o acesso destes copas das árvores sem risco de atropelamento ou isolamento entre áreas. Já para as áreas maiores, vamos oferecer estudo e recomendações para o controle de espécies invasoras que causam impacto à biodiversidade local e, ainda, será oferecido um monitoramento remoto da fauna, com a utilização de gravadores e câmeras trap, contribuindo para a identificação de espécies e monitoramento de indicadores de qualidade ambiental das unidades de conservação.

A Fundação Florestal, que está ligada à SIMA – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, nasceu para a conservação e produção florestal do Estado de São Paulo e tem como finalidade o manejo e a ampliação das florestas de produção em torno do território do Estado paulistano. Com essa premissa, suas ações caminham no apoio, promoção e criação de iniciativas integradas com empresas como a Bracell, que tem como essência, a conservação ambiental, a proteção da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável, a recuperação de áreas degradadas e o reflorestamento de locais ambientalmente vulneráveis, realizando parcerias com órgãos governamentais e instituições da sociedade civil.

Rodrigo Levikovicz, diretor da Fundação Florestal, celebra a grandiosidade do projeto. “Essa é a maior ação de patrocínio que firmamos desde que o programa foi criado”, comenta. O diretor complementa citando a expectativa de que outros players do segmento sigam o exemplo da Bracell: “esperamos que essa iniciativa de parceria incentive outras companhias a investir em iniciativas que tragam melhorias significativas para sociedade e meio ambiente”, finaliza.

Pedro Stefanini, vice-presidente sênior da Bracell, se diz orgulhoso do caminho que a companhia está trilhando, principalmente quando se une a projetos que impactam positivamente o social e ambiental. “A parceria com a Fundação Florestal é uma retribuição ao Estado de São Paulo, que sempre acolheu e acreditou em nossos projetos”, comenta.

Os mais de 64 mil hectares a serem preservados se concentram na região de Bauru, interior de São Paulo, cidade próxima à filial da Bracell, na cidade de Lençóis Paulista. Áreas em outros sete municípios também receberão ações desta parceria como Gália, Alvinlândia, Águas de Santa Bárbara, Anhembi, Capão Bonito, São Miguel Arcanjo e Sete Barras, todos no interior de São Paulo.

Serão beneficiadas 4 Estações Ecológicas (EE dos Caetetus, EE Barreiro Rico, EE Sebastião Aleixo, EE Águas de Santa Barbara); 1 Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre (RVS Aimorés – gleba II – Jardim Botânico) e 2 Parques Estaduais (PE Carlos Botelho e PE Nascentes do Paranapanema).