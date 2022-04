Câmara entregará título de “Cidadão botucatuense” a pastor Rúben Lima

O Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2021 foi aprovado pelos vereadores, em 27 de agosto de 2021

Da Redação

No próximo dia 20 de abril, a partir das 19h30, a Câmara de Botucatu realiza a primeira sessão solene de entrega de Título de Cidadão Botucatuense de 2022. O homenageado será o Pastor Rúben Oliveira Lima, agraciado com a honraria por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cula (PSDB).

O Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2021 foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, em 27 de agosto do ano passado. O evento é aberto ao público e conta com transmissão ao vivo pelo site, Facebook e TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta e 2 da Claro NET TV).

Biografia do homenageado

Rúben Oliveira Lima, nasceu na cidade de Senador Pompeu, Estado do Ceará, em 20 de abril de 1960. Casado com Maria Lucilene Souza e Lima (Lucinha), pai de Jezer Souza e Lima, Jeiel Souza e Lima e Jeiélli Souza e Lima Oliveira, sogro de Nathalie Corrêa Lima, Stella Silva Lima e Moisés Oliveira, possui sete netos: Sarah Silva Lima, Nathan Corrêa Lima, Mariáh Joanna Lima, Hannah Corrêa Lima, Rachel Corrêa Lima, Rúben Oliveira Lima Neto e Isabela Silva Lima.

Ainda muito jovem, aos 14 anos, já demonstrava imensa fé e exercia sua vocação de ajudar o próximo. Liderou jovens, adolescentes e crianças nos trabalhos sociais e evangelísticos, dentro e fora da instituição, junto a pessoas carentes e dependentes químicos. Aos 21 anos foi consagrado à Diaconia da Igreja passando a servir com mais dedicação e fervor a coletividade. Aos 23 anos foi ordenado ao ministério da Igreja como Pastor, prestando serviço eclesiástico em hospitais, presídios, hospitais psiquiátricos e lecionando em Escolas Bíblicas, Escolas Teológicas e no Ensino Superior, em Teologia.

Rubén graduou-se bacharel em direito, pela Universidade Paulista (UNIP) e bacharel em Teologia, pela Faculdade de Educação Teológica. Tornou-se Mestre em Teologia, pela Faculdade de Filosofia e Teologia, Doutor em Psicologia Pastoral, pela Faculdade de Educação Teológica de São Paulo e Doutor em Filosofia Cristã, pela Faculdade de Educação Teológica de São Paulo.

Foi funcionário no Banco do Brasil, Indústria Votorantin S/A, Banco Bradesco, General Motors do Brasil sendo também proprietário e corretor na R Lima Imóveis, muito querido por todos que com ele conviveram.

Guiado por sua fé, aos 39 anos, Rubén foi para os Estados Unidos da América, onde fundou a Igreja Assembleia de Deus Central em Boston, em Somerville, em Framingham, em Marlboro, em Worcester e em Brockton, levando a palavra de Deus além das fronteiras. Foi diretor administrativo na Igreja Assembleia de Deus de Indaiatuba, diretor administrativo e vice-presidente na Igreja Assembleia de Deus Central em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos da América.

Ao retornar ao Brasil, em 21 de dezembro de 2002, atuou como co-fundador e assumiu a presidência da Igreja Assembleia de Deus em Botucatu, presidente na Igreja Assembleia de Deus em Botucatu, passando a desenvolver trabalhos junto à comunidade entre assistência religiosa e aconselhamento pastoral, educação religiosa, prestação de serviço religioso em hospitais e presídios na região, assistência social sempre com o foco em famílias de bairros e vilas vulneráveis e menos favorecidos de Botucatu.