Governo de São Paulo lança o programa de fomento à cultura de 2022

O montante deve viabilizar mais de 11 mil projetos

O Governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira 13, o maior programa de fomento à cultura da história do Estado. Foram investidos neste ano R$ 273,2 milhões, o que representa um aumento de 33,5% em relação aos R$ 204,5 milhões disponibilizados em 2021.

O montante deve viabilizar mais de 11 mil projetos, divididos em 67 linhas de editais que contemplam todos os segmentos artísticos, beneficiar 400 municípios e produzir um impacto econômico de R$ 407,5 milhões. São cinco programas de fomento articulados e complementares: ProAC Expresso Editais, ProAC Expresso ICMS, #JuntospelaCultura, Difusão Cultural e Cultura Viva SP, que compõem o maior conjunto de programas de fomento à cultura em nível estadual do país e o maior investimento em produção cultural realizado por um estado brasileiro.

O apoio ao setor cultural se dará durante todo o processo, da inscrição à prestação de contas. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado fez uma parceria com o Sebrae para orientar empreendedores culturais a desenvolverem os projetos a serem inscritos. A pasta desenvolveu, também, um novo sistema online para inscrição, avaliação e seleção que automatizará todo o fluxo de acompanhamento de aprovação da Comissão de Análise de Projetos — CAP e o processo de Prestação de Contas.

Programas de fomento 2022

O ProAC Expresso Editais terá 50 linhas de editais, 14 a mais que o ano passado, e recebeu o valor recorde de R$ 100 milhões. Como em 2021, há linhas de editais que contemplam ações locais em favelas e periferias, para projetos de artistas, grupos coletivos, espaços culturais, organizações sociais e corpos estáveis de comunidades, e os que agraciam a produção ldo interior e litoral paulista, abrangendo as regiões do Pontal do Parapanema, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Essas últimas integram dois programas estratégicos do Governo de São Paulo e envolvem ações de outras Secretarias: Programa Comunidades e Programa Vale do Futuro.

As demais linhas se dirigem a áreas como teatro, dança, audiovisual, literatura, música e espetáculos para o público infanto-juvenil, contemplando espetáculos e produtos físicos, além de apresentações online, que serão exibidas por demanda na plataforma de streaming #CulturaEmCasa, criada em 2020 com o objetivo de ampliar a difusão cultural virtual e que, em um ano, alcançou a marca de 7,3 milhões de visualizações de cerca 4,6 mil conteúdos, acessados em mais de 4 mil cidades, de 166 países.

O ProAC Expresso ICMS, programa de fomento que funciona por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal, retoma este ano com o valor de R$ 100 milhões. Além disso a Secretaria resgatou o Cultura Viva SP, uma premiação em dinheiro e materiais audiovisuais para entidades e coletivos culturais que deve beneficiar R$ 4,1 milhões de projetos, sendo 1 edital com 3 modalidades.

O #JuntospelaCultura, programa de fomento e difusão cultural online e presencial que envolve parcerias com prefeituras, tem disponível neste ano R$ 44 milhões, um valor quatro vezes maior do que o recebido no ano passado. São 16 chamadas públicas, sendo 9 para Prefeituras, 6 para artistas e 1 para organizações da sociedade civil e coletivos culturais. Há, também, 4 linhas inéditas e o retorno do apoio a atividades em formato presencial. Este programa possibilita iniciativas com a Virada SP, Circuito SP, Tradição SP e Revelando SP.

O Governo de São Paulo investiu R$ 25,1 milhões no programa Difusão Cultural, que irá promover 1.314 atividades em 2022, entre eventos e premiações. O objetivo do Difusão é ampliar e garantir o acesso da população aos meios de fruição e difusão cultural nos seus diversos formatos, sejam eles presenciais ou virtuais. Entre as ações que fazem parte do programa estão o Teatro Sérgio Cardoso; Teatro de Araras; Mais Orgulho SP; Semana Guiomar Novaes; Festival de Circo de São Paulo; SP Gastronomia; #Culturaemcasa; Arte Urbana + Concurso de Batalha de Rimas de São Paulo e Evento de Premiações da Cultura.

Capacitação e consultoria

Nesta edição, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa firmou parceria com o Sebrae para auxiliar os empreendedores interessados em se inscrever no ProAc Editais e ICMS a estruturar e formatar seus projetos. As informações quanto aos programas podem ser consultadas no site. A Secretaria também disponibilizou aos artistas o programa de Capacitação à distância das Oficinas Culturais. As vagas já estão disponíveis no site com início previsto para 3 de maio.

Balanço 2021

Em 2021, os programas de fomento do Governo de São Paulo beneficiaram 378 municípios, com um total de 8.667 projetos selecionados, entre 47.166 inscritos, sendo 1.024 com indutores. Um valor médio de R$ 23,6 mil por projeto, sendo 58,7% deles do interior, produzindo um impacto econômico de R$ 306,7 milhões. Foram realizadas, também, 2.531 atividades de difusão.

ProAC Expresso Editais 2022 + Cultura Viva SP

– Total de R$ 100 milhões

– 50 linhas

– Início das inscrições: 14/4 (bloco1), 19/4 (bloco2), 25/4 (bloco3), 27/4 (bloco4), 29/4 (bloco5) e 3/5 (bloco6)

– Cultura Viva SP – R$ 4,1 milhões

– 1 edital / 3 modalidades

Linhas

Inscrições: 14/4 a 1/6

Teatro / Produção de Espetáculo Inédito

Valor total: R$ 5 milhões

Valor por projeto: R$ 100 mil ou R$ 200 mil

Teatro / Circulação de Espetáculo

Valor total: R$ 5 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Dança e Performance/ Produção de Espetáculo Inédito

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 100 mil ou R$ 200 mil

Dança e Performance / Circulação de Espetáculo

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Público Infanto-Juvenil / Produção de Espetáculo Inédito

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 100 mil ou R$ 200 mil

Público Infanto-Juvenil / Circulação de Espetáculo

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Circo / Produção de Espetáculo Inédito

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 100 mil ou R$ 200 mil

Circo / Circulação de Espetáculo

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil, R$ 100 mil ou R$ 150 mil

Inscrições: 19/4 a 3/6

Artes Visuais / Produção de Exposição Inédita

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 100 mil ou R$ 200 mil

Artes Visuais / Circulação de Exposição

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Plataforma #CulturaEmCasa / Licenciamento Sem Exclusividade de Espetáculo de Teatro, Dança, Circo ou Música

Valor total: R$ 1,5 milhão

Valor por projeto: R$ 25 mil

Plataforma #CulturaEmCasa / Licenciamenro Sem Exclusividade de Longa, Série ou Curta

Valor total: R$ 1,5 milhão

Valor por projeto: R$ 5 mil (Curta) ou R$ 25 mil (Longa ou Série)

Música Clássica, Erudita Contemporânea, Popular Instrumental ou Ópera / Gravação de Álbum

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 100 mil ou R$ 200 mil

Música Clássica, Erudita Contemporânea, Popular Instrumental ou Ópera / Circulação de Espetáculo

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Música Popular / Gravação de Álbum

Valor total: R$ 3 milhões

Valor por projeto: R$ 100 mil ou R$ 200 mil

Música Popular / Circulação de Espetáculo

Valor total: R$ 3 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Inscrições: 25/4 a 9/6

Literatura / Realização e Publicação de Obra Inédita de Ficção

Valor total: R$ 500 mil

Valor por projeto: R$ 50 mil

Literatura / Realização e Publicação de Obra Inédita de Poesia

Valor total: R$ 500 mil

Valor por projeto: R$ 50 mil

Literatura / Realização e Publicação de Obra Inédita de HQ

Valor total: R$ 1 milhão

Valor por projeto: R$ 50 mil

Literatura / Realização e Publicação de Obra Inédita de Não-Ficção

Valor total: R$ 500 mil

Valor por projeto: R$ 50 mil

Literatura / Realização e Publicação de Obra Teatral Inédita

Valor total: R$ 500 mil

Valor por projeto: R$ 50 mil

Literatura / Realização e Publicação de Obra Infanto-Juvenil Inédita

Valor total: R$ 500 mil

Valor por projeto: R$ 50 mil

Literatura / Realização de Estudo ou Pesquisa Cultural

Valor total: R$ 500 mil

Valor por projeto: R$ 100 mil

Literatura / Publicação e Lançamento de Obra Literária por Editora de São Paulo

Valor total: R$ 500 mil

Valor por projeto: R$ 25 mil

Literatura / Produção e Realização de Projeto de Incentivo à Leitura

Valor total: R$ 1 milhão

Valor por projeto: R$ 100 mil

Literatura / Produção e Realização de Evento Literário

Valor total: R$ 1,5 milhão

Valor por projeto: R$ 100 mil

Literatura / Implantação, Reforma, Ampliação ou Modernização de Biblioteca

Valor total: R$ 1,5 milhão

Valor por projeto: R$ 100 mil

Inscrições: 27/4 a 13/6

Audiovisual / Complemento para Produção de Longa ou Série de Ficção ou Animação

Valor total: R$ 6 milhões

Valor por projeto: R$ 500 mil

Audiovisual / Complemento para Produção de Longa ou Série Documental

Valor total: R$ 2,5 milhões

Valor por projeto: R$ 250 mil

Audiovisual / Complemento para Finalização de Longa ou Série de Ficção ou Animação

Valor total: R$ 4 milhões

Valor por projeto: R$ 400 mil

Audiovisual / Complemento para Finalização de Longa ou Série Documental

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 200 mil

Audiovisual / Produção e Lançamento de Curta

Valor total: R$ 2,5 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Audiovisual / Produção de Game, Conteúdo Transmídia ou Conteúdo XR

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 100 mil ou R$ 200 mil

Eventos Culturais / Produção e Realização de Mostra, Festival, Conferência, Mercado ou Premiação

Valor total: R$ 7 milhões

Valor por projeto: R$ 100 mil ou R$ 200 mil

Inscrições: 29/4 a 15/6

Museus e Acervos / Implantação, Reforma, Ampliação, Digitalização ou Modernização

Valor total: R$ 3 milhões

Valor por projeto: R$ 200 mil ou R$ 400 mil

Museus e Acervos / Realização de Plano Museológico

Valor total: R$ 1 milhão

Valor por projeto: R$ 200 mil

Museus e Acervos / Realização de Exposições em Instituições Museológicas

Valor total: R$ 1 milhão

Valor por projeto: R$ 200 mil

Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Cultura Popular, Caiçara, Indígena e Quilombola

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Cultura Negra, Urbana e Hip Hop

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Cultura LGBTQIA+

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Vale do Futuro

Valor total: R$ 1 milhão

Valor por projeto: R$ 25 mil ou R$ 50 mil

Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Pontal 2030

Valor total: R$ 1 milhão

Valor por projeto: R$ 25 mil ou R$ 50 mil

Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Sudoeste +10

Valor total: R$ 1 milhão

Valor por projeto: R$ 25 mil ou R$ 50 mil

Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Viva o Vale

Valor total: R$ 1 milhão

Valor por projeto: R$ 25 mil ou R$ 50 mil

Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural / Baixada Santista

Valor total: R$ 1 milhão

Valor por projeto: R$ 25 mil ou R$ 50 mil

Cidadania Cultural / Produção e Realização de Projeto Cultural ou Manutenção de Corpo Artístico em Favelas e Periferias

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Inscrições: 3/5 a 20/6

Artistas Iniciantes / Produção e Realização de Projeto Cultural

Valor total: R$ 2,5 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

Formação em Arte e Cultura / Realização de Curso, Oficina ou Seminário

Valor total: R$ 1 milhão

Valor por projeto: R$ 100 mil

Patrimônio Histórico e Cultural / Realização de Projeto Executivo de Restauro e Revitalização de Bem Protegido

Valor total: R$ 2 milhões

Valor por projeto: R$ 200 mil ou R$ 400 mil

Espaços Culturais / Apoio à Manutenção, Reforma, Ampliação ou Modernização

Valor total: R$ 3 milhões

Valor por projeto: R$ 50 mil ou R$ 100 mil

#Juntospelacultura 2022+ Difusão Cultural

– Total de R$ 69,104 milhões

– R$ 44 milhões em chamadas públicas

– 16 chamadas públicas

– 1º bloco de chamadas – 28 de março a 23 de abril

– 2º bloco de chamadas – 20 de abril a 14 de maio

– Resultados: até 22 de julho.

– R$ 25,1 milhões de Difusão cultural

– 1.314 atividades de Difusão cultural

Chamadas com inscrições de 28 de março a 23 de abril

PARA MUNICÍPIOS

Chamadas públicas para prefeituras municipais do Estado de São Paulo

Virada SP

22 municípios serão selecionados para a realização de maratona cultural, com a participação de artistas locais e diversas outras atrações.

Valor total investido: R$ 15,7 milhões

Dúvidas: viradasp22@amigosdaarte.org.br

Tradição SP

100 municípios receberão apoio para realizar eventos tradicionais do calendário local.

Valor total investido: R$ 1,9 milhão

Dúvidas: tradicaosp22@amigosdaarte.org. br

Revelando SP

As tradições culturais dos municípios serão celebradas em uma nova edição deste grande festival, com a participação de 280 artesãos, culinaristas e manifestações populares paulistas.

Valor total investido: R$ 6 milhões

Dúvidas: revelandosp22@amigosdaarte. org.br

Retomada SP

Até 20 municípios receberão apoio à realização de festivais de artes cênicas, música, literatura, audiovisual, economia criativa e cultura popular e tradicional.

Valor total investido: R$4,15 milhões

Dúvidas: retomadasp22@amigosdaarte.org. br

PARA ARTISTAS

Chamadas públicas para violeiros do Estado de São Paulo

Concurso Viola SP

16 violeiros serão premiados e poderão ter suas performances acompanhadas pelo público durante o Festival Revelando SP.

Valor total investido: R$ 250 mil

Dúvidas: concurso.violasp22@ amigosdaarte.org.br

PARA ORGANIZAÇÕES E COLETIVOS

Chamada pública para organizações e coletivos do Estado de São Paulo

+ Orgulho SP

Seleção de 30 projetos de visibilidade para a população LGBTQIA+, de paradas do orgulho, festivais culturais, semanas da diversidade sexual, entre outras atividades culturais.

Valor total investido: R$ 1,1 milhão

Dúvidas: mais.orgulhosp22@amigosdaarte. org.br

Chamadas com inscrições de 20 de abril a 14 de maio

PARA MUNICÍPIOS

Chamadas públicas para prefeituras municipais do Estado de São Paulo

Circuito SP

120 municípios serão selecionados para execução de apresentações artísticas em seus equipamentos culturais.

Valor total investido: R$ 6,7 milhões

Dúvidas: circuitosp22@amigosdaarte.org. br

Programa de Capacitação Revelando SP

Artesãos e culinaristas de até 60 municípios serão selecionados para participar de palestras e mentorias para o fortalecimento da economia criativa local.

Valor total de investimento: R$ 250 mil

Dúvidas: capacita.revelandosp22@ amigosdaarte.org.br

Programa + Gestão SP – Capacitação em Economia Criativa para Municípios

100 gestores de 50 municípios serão selecionados para participação em atividades de formação e troca de experiências, visando fortalecer a economia criativa paulista.

Valor total de investimento: R$ 1 milhão

Dúvidas: mais.gestaosp22@amigosdaarte. org.br

Arte Urbana SP

100 municípios serão selecionados e receberão apoio para realização de murais de arte urbana, executados por artistas, grupos e coletivos de relevância no cenário cultural local e regional.

Valor total investido: R$ 2,95 milhões

Dúvidas: arteurbanasp22@amigosdaarte. org.br

Cria SP

Até 10 municípios receberão apoio à elaboração de estudos com diretrizes locais de atuação em Economia Criativa visando subsidiar dossiês de candidatura junto à Unesco para participação na Rede de Cidades Criativas.

Valor total investido no Cria SP: R$ 1,15 milhão

Dúvidas: criasp22@amigosdaarte.org.br

PARA ARTISTAS

Chamadas públicas para artistas do Estado de São Paulo

Concurso de Batalhas de Rima SP

As 32 batalhas de freestyle mais relevantes do estado serão premiadas e terão seus rimadores em competição final contemplando diversas vertentes da cultura urbana de São Paulo.

Valor total investido: R$ 300 mil

Dúvidas: concurso.batalhasp22@ amigosdaarte.org.br

Concurso Slam SP

Os 16 poetas de slam mais relevantes do estado serão premiados e participarão de competição final contemplando diversas vertentes da cultura urbana de São Paulo.

Valor total: R$ 225 mil

Dúvidas: concurso.slamsp22@ amigosdaarte.org.br

Concurso Break SP

Os 32 bboys e bgirls mais relevantes do estado serão premiados e participarão de competição final contemplando diversas vertentes da cultura urbana de São Paulo.

Valor total investido: R$ 225 mil

Dúvidas: concurso.breaksp22@ amigosdaarte.org.br

Concurso de Piano Guiomar Novaes

22 pianistas do Estado de São Paulo serão selecionados e premiados na 45ª Semana Guiomar Novaes.

Valor total investido: R$ 500 mil

Dúvidas: concurso.pianosp22@ amigosdaarte.org.br

Festival Circo SP

Seleção de 100 números circenses para participação no festival que celebra esta arte milenar.

Valor total investido: R$ 1,6 milhão

Dúvidas: festivalcircosp22@ amigosdaarte.org.br

Mais informações ProAC:

– Por e-mail: comunicacaoproaceditais@sp. gov.br

– Balcão virtual (YouTube): todas às quintas-feiras, às 17h, a partir do dia 28/04, até a finalização das inscrições.

Atendimento ProAC ICMS:

proacicms@sp.gov.br

Atendimento Pontos de Cultura: