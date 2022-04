São Manuel vacina pessoas acamadas contra a influenza

Vacina pode ser encontrada em qualquer Unidade de Saúde do Município

Da Redação

A Diretoria de Saúde através do ESF do Distrito de Aparecida, visitou as residências das pessoas acamadas, sem condições de locomoção, para imunizá-las contra a gripe influenza (H3N2).

No total foram vacinadas 28 pessoas, que estão imunizadas contra a nova variante da gripe. A vacina contra a influenza está a disposição da população que tem mais de 60 anos e profissionais que atuam na área da saúde. Ela pode ser encontrada em qualquer Unidade de Saúde do Município.

A vacinação também foi realizada por uma equipe da Diretoria de Saúde, na Pousada da Colina, imunizando todos os idosos que se encontram residindo na instituição.