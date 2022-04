Espetáculo “Caminhos” será encenado em maio no Centro Cultural de Avaré

Da Redação

Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Avaré, a Cia NoPalco anuncia, para o dia 7 de Maio, a reestreia do espetáculo teatral “Caminhos” que acontecerá no Centro Cultural Esther Pires Novaes.

“Caminhos”, é um monólogo que retrata a vida de um jovem que acorda para a realidade, mas, ao acordar, percebe que talvez seja tarde demais. Baseado em histórias reais, o espetáculo promete impactar e envolver o público que poderá acompanhar a última história do personagem Rodrigo e, com isso, refletir sobre sua trajetória.

Com atuação e direção de Charles Mariano, o espetáculo tem duração de 40 minutos e conta com a sonoplastia de Larissa Simões e Fernanda Moraes na equipe de apoio.

Com entrada gratuita, “Caminhos” terá início às 20h e os interessados em assistir ao espetáculo devem reservar o seu lugar antecipadamente.

Mais informações na Secretaria Municipal de Cultura de Avaré, localizada na Rua Minas Gerais, 279. Telefone: 3732-5057.