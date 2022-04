Botucatu receberá apresentação gratuita de jazz band nesta quinta (21)

O grupo, composto por 17 mulheres, apresenta uma sonoridade particular

Da Redação

No feriado da Inconfidência Mineira (Tiradentes), nesta quinta-feira, 21 de abril, Botucatu receberá a apresentação da Jazz Min’s Big Band, a partir das 20h30 no Largo da Catedral, totalmente gratuita à população.

O grupo, composto por 17 mulheres, apresenta uma sonoridade particular por ter em sua formação vibrafone, clarinete, clarone, trompa e flautas, além dos instrumentos tradicionais de uma bigband. O repertório é voltado à musica brasileira e apresenta composições originais e arranjos feitos especialmente para esta formação, com a contribuição de nomes como Rodrigo Morte, Tiago Costa, Newton Carneiro, Luca Raele, Yuri Prado e Gê Cortes.

Pioneira por ser exclusivamente feminina a partir de instrumentos dos universos popular e erudito, as 17 musicistas combinam seus talentos em uma experiência musical única. Como resultado, a banda tem sido reconhecida pela crítica como uma das principais revelações da música instrumental latino-americana. Idealizada pela saxofonista Paula Valente e pela pianista Lis de Carvalho, a Jazzmin’s , com particular sonoridade cria uma combinação de diferentes instrumentos, como vibrafone, clarinete, clarone, trompa e flautas.

Estreou no Sesc Jazz em 2017 e desde então vem se destacando não só pela formação original, mas pela qualidade e arranjos inspirados, o que inclusive levou o grupo a receber o Prêmio Profissionais da Música na categoria Orquestras e a realizar encontro musical especial com a clarinetista Anat Cohen.

2020 – Participação no 2º Rio Montreux Jazz Festival

2021 – Festival Jazzmin’s – Mulheres na Música (24 a 28 de março de 2021)

– Lançamento do CD Quando te Vejo – Jazzmin’s Big Band (maio 2021)