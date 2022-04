Comércio de Botucatu não abre nesta quinta (21) feriado de Tiradentes

Não haverá expediente nesta data, conforme estabelecido pelos sindicatos

Da Redação

As lojas do comércio varejista de Botucatu terão horário diferenciado de atendimento nesta semana, em virtude do feriado da Inconfidência Mineira (Tiradentes), celebrado na quinta-feira, 21 de abril. Com isso, não haverá expediente nesta data, conforme consta no calendário estabelecido entre os sindicatos patronal e funcional do setor.

O comércio abrirá normalmente na sexta-feira, 22 de abril, das 9 as 18 horas e no sábado (23), das 9 as 17 horas. Supermercados e shopping center possuem convenções diferenciadas e não seguem este cronograma.

Próxima data com horário especial no comércio botucatuense será em 6 de maio (sexta-feira), data que antecede o Dia das Mães. Na oportunidade, as lojas funcionarão das 9 as 22 horas.