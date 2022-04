Derico traz versões da MPB a Botucatu nesta sexta

Iniciativa trará o Duo Sciotti, com o multi-instrumentista Derico

Nesta sexta-feira, 22 de abril, o Largo da Catedral receberá o projeto Derico Music Truck, com repertório instrumental para clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).

A iniciativa trará o Duo Sciotti, com o multi-instrumentista Derico, com participação no Programa do Jô e com mais de 12 álbuns gravados.

Em “Derico Music Truck”, o saxofonista faz apresentações pelo país tornando a cultura algo de fácil acesso a todos, principalmente para quem tem poucas condições financeiras.