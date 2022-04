Marechal Rondon recebeu mais de 190 mil veículos durante o feriado da Páscoa

Durante toda a operação, não houve acidente com vítima fatal

Da Redação

A Concessionária Rodovias do Tietê registrou o movimento total de 287 mil veículos por todo o trecho administrado durante os dias de Páscoa, a operação do feriado ocorreu de quinta-feira (14) até meia-noite do domingo (17).

O maior movimento registrado foi na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre os municípios de Tietê a Bauru, com o tráfego de 194 mil veículos. Já na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), foi registrado o movimento de 34,5 mil veículos, via essa que liga os municípios de Campinas a Tietê.

Na Rodovia Comendador Mário Dedini (SP 308), entre Salto e Piracicaba, o registro foi de 58,5 mil veículos.

Durante toda a operação, não houve acidente com vítima fatal, apenas dez (10) envolvidos com ferimentos leves.

Para mais detalhes da operação do fim de ano, abaixo o balanço do feriado:

Balanço Rodovias do Tietê

Atendimentos 508 Acidentes 19 Feridos 10 Mortes 0

Durante o período de páscoa, a Rodovias do Tietê reforçou a importância da segurança para os usuários, realizando diversas ações educacionais de trânsito na região de Campinas.

Em caso de emergência, os usuários poderão entrar em contato com a Rodovias do Tietê por meio do número 0800 770 3322 ou através dos telefones de emergência, disponíveis em todo o trecho sob concessão.