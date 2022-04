Botucatu receberá atletas do Palmeiras em abertura de torneio society

Campeonato começa oficialmente na segunda-feira, dia 25 de abril

Da Redação

Alguns dos principais nomes da História do Palmeiras e outros clubes brasileiros estarão em Botucatu nesta quarta-feira, 20 de abril, para a abertura do Campeonato de Futebol Suiço Zé Varoli, promovido pela Associação Atlética Botucatuense (AAB). O amistoso está marcado para as 20 horas no campo do clube.