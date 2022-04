Câmara recebe abaixo-assinado que pede preservação de palacete na Floriano Peixoto; documento tem mais de 900 assinaturas

Em 24 horas foram 894 assinaturas

Da Redação

Na noite de segunda-feira, 18 de abril, o arquiteto Pedro Paulo Pacheco esteve na sede do Legislativo para entregar ao presidente Palhinha (União) e à vereadora Rose Ielo (PDT) um calhamaço com quase 900 assinaturas digitais.

Ele é o organizador do abaixo-assinado pela preservação do “Palacete de Eugênio Monteferrante”, o primeiro resultado concreto de um movimento que começou em Botucatu na quinta-feira, 14 de abril. Quando a cidade comemorava 167 anos, um grupo mobilizou a internet com informações sobre a possível demolição do segundo imóvel mais antigo do município e o pedido de assinatura no documento on-line. Em 24 horas foram 894 assinaturas.

Endereçado ao Ministério Público, além da preservação do Palacete o abaixo-assinado também pede a criação efetiva do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Ambiental de Botucatu. “Esperávamos apoio, mas não esse engajamento tão grande e tão rápido, vimos muitos jovens preocupados com a manutenção da história e isso é recompensador. Agora é seguir em frente para proteger outros imóveis importantes e colocar o Conselho em funcionamento”, disse Pedro Paulo.

Na visita à Câmara ele recebeu elogios e apoio do presidente Palhinha. Já a vereadora Rose Ielo, em conjunto com outros parlamentares, apresentou requerimento solicitando uma audiência pública para debater o tema.

O abaixo-assinado pode ser acessado aqui.

Entenda o assunto: