Grupo Caio conclui exportação de 450 ônibus para Angola

Novo lote faz parte do Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP)

Da Redação

Angola, país localizado na África Central, já pode ser considerado um dos maiores clientes Caio além oceano. Com a chegada do último lote, com 45 unidades do ônibus modelo Apache VIP, é totalizada a entrega de 450 veículos marca Caio para o transporte coletivo angolano.

Klaus Von Winckler, que faz parte do time de representantes da Caio para o mercado externo, explica: “Esse lote, que completa uma encomenda de 99 unidades para o cliente, desembarcou na segunda quinzena de março. Nesta etapa, os veículos estão sendo preparados para a entrega para o operador do transporte coletivo, para que já iniciem as operações”.

Responsável por uma representação de concessionárias da Volkswagem do Brasil em Angola, compete ao Grupo Asperbras a venda de ônibus, PDI e preparação de veículos para a instalação de itens na carroceria. Alguns desses componentes como cobrança por bilhete eletrônico e controle de frota, são gerenciados pela Pait consultoria.

Assim como os demais ônibus da encomenda, o novo lote faz parte do Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP).

Ivo Marco Belucci, gerente de exportação da Caio, completa “Recebemos recentemente um feedback muito positivo do cliente, que elogiou o desempenho e a performance dos Apache VIP em operação. É um grande incentivo para que possamos continuar oferecendo cada vez mais, o melhor para nossos parceiros comerciais”.

Sobre os Apache VIP

Com 10.50 metros de comprimento, embarque dianteiro e lotação total para 74 passageiros, os Apache VIP geração quatro são equipados com ar-condicionado e janelas com vidros na cor fumê, com o intuito de proporcionar conforto térmico durante os trajetos.

Para facilitar a entrada e saída dos passageiros, todas as unidades estão equipadas com degrau escamoteável. Poltronas reservadas a pessoas com mobilidade reduzida, PcD e idosos complementam o cuidado com a acessibilidade.

As poltronas destinadas aos passageiros são ergonômicas, de fácil limpeza e manutenção. Prezando pela segurança durante o transporte, os Apache VIP contam com portas do tipo fole, com acionamento eletropneumático e bloqueadores, os quais evitam abertura inesperada durante o trajeto. Anteparos antievasão foram instalados próximos à catraca, junto ao cobrador. Todos os ônibus possuem barreiras de proteção contra o coronavírus, para motorista e cobrador, item importante para a manter a biossegurança.

Iluminação em LED, catraca eletromecânica e preparação para sistema de bilhetagem eletrônica complementam os diferenciais dos veículos. Itinerários eletrônicos, também em LED na cor âmbar, foram instalados em vários pontos da carroceria, para que os passageiros tenham melhor visibilidade do itinerário.