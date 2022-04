Trânsito tem alterações no Largo da Catedral devido a eventos culturais

O trânsito não será bloqueado e seguirá em pista dividida no local

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu informa que o trânsito no Largo da Catedral terá alterações a partir desta terça-feira, 19. O bolsão de estacionamento em frente a Escola Estadual Dr. Cardoso de Almeida estará interditado para a montagem de estrutura de palco para eventos culturais a serem realizados no período de 21 a 23 de abril.

O trânsito não será bloqueado e seguirá em pista dividida no local. A Prefeitura orienta que os motoristas redobrem a atenção.

Algumas das atrações são as apresentações da Jazz Min’s Big Band, na quinta-feira (21), as 20h30; e do músico Derico, na sexta-feira, 22 de abril, e do concerto conjunto da Orquestra Sinfônica de Botucatu e do projeto ConSertão, sábado (23), também as 20h30.