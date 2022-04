Canil de Botucatu passará por intervenção e contrato com OSS será revogado após abandono de cachorra em terreno

Atual gestão é feita pela OSS Pirangi, que também faz gestão de outros serviços de saúde

Da Redação

Após o caso de abandono de uma cachorra idosa por parte de um funcionário do canil de Botucatu, o serviço passará por intervenção e terá sua administração cedida a Organizações Não-Governamentais. Reunião na manhã desta quarta-feira, 20 de abril, na sede da Prefeitura, discutiu a crise que se instalou após o vídeo do ato correr as redes sociais e chocar a população.

Segundo proposta apresentada pelo Prefeito Mário Pardini (PSDB), a intenção é retirar gradativamente a gestão do canil da OSS Pirangi, contratada para a operacionalização de equipamentos da saúde pública no município. Com isso, a sociedade civil ficará a cargo da administração do local. Os futuros gestores terão sete dias para apresentação de projeto que visa a administração do canil.

Outro ponto definido foi a criação de um Conselho Municipal da Causa e Bem Estar Animal.

O caso veio à tona após populares flagrarem, em 18 de abril, a soltura de uma cachorra em um terreno na região do Jardim Cedro. Na ocasião, um homem solta o animal no espaço após sair de um veículo identificado como sendo do canil. Recolhida por protetores dos animais, a cadela passou por exames que comprovaram algumas doenças renal e no fígado.

Em nota enviada ao G1, à época, responsáveis pelo canil alegaram que a cachorra era “comunitária”, não possuindo tutor conhecido e que a soltura era prática comum após dias de estadia no espaço.