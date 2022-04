Projeto ConSertão traz releituras da música caipira a Botucatu

Apresentação será neste sábado, dia 23 de abril, às 20h30, na Praça Catedral

Da Redação

Botucatu será palco da estreia da Temporada 2022 do projeto ConSertão, uma série de concertos itinerantes e ao ar livre que presta homenagem aos compositores da música caipira. A apresentação gratuita será neste sábado, dia 23 de abril, às 20h30, na Praça Catedral, em Botucatu.

O espetáculo em Botucatu marca o retorno do projeto, após o período de restrições impostos pela pandemia Covid-19. Os artistas Cláudio Lacerda (voz), Rodrigo Zanc (voz), Neymar Dias (viola caipira) e, nesta temporada, a Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu, sob a regência do maestro Fernando Ortiz de Villate, são os protagonistas da iniciativa que propõe a mistura de dois universos: o popular e o erudito. Com clássicos do cancioneiro campesino no repertório, como “Romaria”, “Tristezas de Jeca” e “Chitãozinho e Xororó”, os artistas são acompanhados pela orquestra, em arranjos trabalhados para a viola e grupo sinfônico.

O projeto foi concebido pelo músico Cláudio Lacerda, como uma forma de elevar a música caipira a um patamar que ela merece, valorizando a cultura do campo. “Isso é uma bandeira para mim! O repertório é formado por clássicos do gênero, por canções que ajudaram a moldar a identidade cultural de São Paulo e algumas partes de Estados vizinhos, região definida como Paulistânia”, revela Cláudio.

A maioria dos compositores e intérpretes da música caipira são naturais do Estado de São Paulo, e, portanto, nada mais natural que os homenageados sejam na maioria paulistas, como Teddy Vieira, João Pacífico, Raul Torres, Angelino de Oliveira, Palmeira, Elpídio dos Santos, entre outros.

Inclusive, três dos homenageados são de Botucatu: Angelino de Oliveira (não nasceu no município, mas cresceu e possui até mesmo o título de Cidadão Botucatuense), Raul Torres e Serrinha.

O projeto é viabilizado pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo (ProAC-ICMS) e já impactou cerca de 31 mil pessoas. Sua primeira edição, em 2018, ocorreu em Piracicaba, Barra Bonita, Paraguaçu Paulista, Araçatuba e Araraquara. Com o sucesso das ações, em 2019, a segunda edição passou por Piracicaba, Brotas, Assis, Andradina e São José dos Campos.

Em 2022, além de Botucatu, o ConSertão passará ainda por mais um município paulista.

Quem faz o ConSertão

Assim como Angelino de Oliveira, Cláudio Lacerda adotou Botucatu como sua cidade do coração, onde mora atualmente. Além de idealizar o projeto, apresenta-se como a voz principal nos espetáculos. Sua carreira, dedicada à música caipira, fala por si só. Diretor da Cantoria Produções Artísticas, já lançou cinco discos e coleciona participações de artistas essenciais para o gênero, como Renato Teixeira, Rolando Boldrin, Dominguinhos, Tinoco e Pena Branca.

Acompanhando Lacerda como segunda voz nas canções está Rodrigo Zanc, músico com vasta experiência no meio e exímio violeiro. Com dois discos autorais, Zanc agrega enorme contribuição para a música caipira contemporânea com sua sonoridade moderna. Já o responsável pelos arranjos para a orquestra é Neymar Dias, que além de assinar a direção musical do projeto, ainda é quem empunha o mais emblemático personagem da cultura campesina: a viola caipira.

Junto à Lacerda, Zanc e Dias esta temporada conta com a participação da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu, sob regência do maestro Fernando Ortiz de Villate, um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país, com 35 anos de história.

O CONSERTÃO é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é gerido pela Cantoria Produções Artísticas e produzido pela Agência NTZ. Em Botucatu, conta com a parceria e Prefeitura Municipal de Botucatu e da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu.

SERVIÇO

CONSERTÃO EM BOTUCATU

Data: 23 de abril de 2022 (sábado)

Horário: 20h30

Local: Praça da Catedral – Rua Rubião Junior, s/n, Centro – Botucatu/SP

ENTRADA GRATUITA

Classificação: Livre

Informações:

www.consertao.com.br

facebook.com/consertao

instagram.com/consertao.oficial

REPERTÓRIO DO CONCERTO

Boiadeiro errante

Teddy Vieira

Triste berrante

Adauto Santos

Cabocla Tereza

Raul Torres e João Pacífico

Disco voador

Palmeira

Cheiro de relva

Dino Franco e Zé Fortuna

Saudade da minha terra

Belmonte e Goiá

Chitãozinho e Xororó

Serrinha e Athos Campos

Você vai gostar

Elpídio dos Santos

Chuá chuá

Pedro de Sá Pereira e Ari Machado

Tristezas de Jeca

Angelino de Oliveira

Chora Viola

Lourival dos Santos e Tião Carreiro

Romaria

Renato Teixeira

Vide vida marvada

Rolando Boldrin