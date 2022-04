Câmara de Botucatu analisará Bolsa Atleta e convênio para pavimentação de vicinal

Para apreciar e votar três projetos de autoria do Executivo, os vereadores de Botucatu vão se reunir em sessões Ordinária e Extraordinária na próxima segunda-feira, 25 de abril. Os trabalhos começam às 19h e podem ser acompanhados presencialmente ou pelos canais de comunicação da Câmara. Na Sessão Ordinária os projetos são relativos ao Programa Bolsa Atleta. Em seguida, na Extraordinária, o tema é o convênio para melhorias e pavimentação da estrada vicinal Avenida Odilon Cassetari. Confira as pautas:

ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA – 19 horas

1) Projeto de Lei Complementar nº 03/2022, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 1.288/21 (PPA – 2022/2025), alteração da Lei Complementar nº 1.289/21 (LDO/2022) e abertura de um crédito adicional especial na LOA/2022 no valor de R$ 120.000,00, para dar suporte no programa bolsa atleta.

discussão e votação únicas/quórum: maioria absoluta

2) Projeto de Lei nº 14/2022, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre a criação do Programa Bolsa Atleta e dá outras providências.

discussão e votação únicas/quórum: maioria simples

Com mensagem

ORDEM DO DIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – após Sessão Ordinária

1) Projeto de Lei nº 20/2022, de iniciativa do Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem objetivando a execução de obras e serviços de melhoramento e pavimentação da estrada vicinal Avenida Odilon Cassetari.

discussão e votação únicas/quórum: maioria simples