Curso gratuito de Operador de Microcomputador está com inscrições abertas

Capacitação presencial acontece de 9 de maio a 5 de julho em Avaré

Da Redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está novamente com inscrições abertas para o curso gratuito de “Operador de Microcomputador”.

A capacitação é uma parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.

A proposta é o desenvolvimento de competências relacionadas a instalação de configuração de aplicativos, detecção de falhas de hardware e do sistema operacional, assegurando o funcionamento do sistema. “Operador de Microcomputador” será ministrado presencialmente de 9 de maio a 5 de julho, de segunda à sexta, na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580, centro).

As vagas são limitadas e as aulas são das 18 às 22h, com total de 160 horas.

Inscrição

A pré-inscrição pode ser feita das 9 às 16 horas, no Centro de Atendimento ao Trabalho e Empreendedor (CATE), que fica na Casa do Cidadão. Outras informações pelos telefones (14) 3731-7303 e (14) 9 8204-0788.

O candidato precisa ter no mínimo 14 anos e possuir Ensino Fundamental.

Menores devem estar acompanhados de um responsável. Os candidatos devem ainda apresentar RG, CPF, comprovante de residência, e-mail e telefone para contato.

Conteúdo:

Instalar sistemas operacionais;

Instalar e configurar aplicativos;

Identificar falhas nos sistemas e tipos de ameaças ao sistema de segurança;

Configurar sistema de segurança considerando pontos de restauração e backup;

Configurar setup do computador;

Identificar componentes do hardware;

Diagnosticar falha de hardware;

Configurar periféricos;

Criar, manipular e organizar arquivos e pastas;

Utilizar aplicativos básicos do Windows;

Personalizar ambiente de trabalho;

Formatar textos e parágrafos;

Criar tabelas;

Manipular imagens e ilustrações;

Preparar arquivo para impressão;

Formatar tabela;

Criar Fórmulas e gráficos;

Organizar dados em planilha considerando design, layout e conteúdo;

Utilizar Funções;

Preparar arquivo para Impressão;

Inserir conteúdos em slides;

Salvar arquivos em diferentes formatos;

Criar apresentação de slides considerando design, layout, transições e animações;

Apresentar slides;

Criar vídeos a partir de uma apresentação de slides;

Utilizar ferramentas de busca e ferramentas de e-mail;

Identificar ameaças do meio digital e suas consequências;

Configurar sistema de segurança;

Trabalhar de maneira colaborativa;

Organizar reunião online;

Demonstrar atenção a detalhes e organização;

Trabalhar em equipe.