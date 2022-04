Enem 2022 registrou 1,9 milhão de pedidos de isenção; resultado sai dia 22

Quem tiver o pedido indeferido pode entrar com recurso entre 25 e 29 de abril

Da Agência Educa Mais Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, recebeu 1.949.448 solicitações de isenção da taxa de inscrição do exame, sendo 94.721 candidatos que justificaram a ausência na edição passada da avaliação. A aprovação da solicitação de isenção da taxa não garante a inscrição no exame. Assim, os interessados em fazer o Enem 2022, isentos ou não, deverão fazer a inscrição na Página do Participante.

Os resultados dos pedidos de isenção estão previstos para serem divulgados na próxima sexta-feira (22). Quem tiver o pedido indeferido para a isenção poderá entrar com recurso no período de 25 a 29 de abril. Os resultados dos recursos estão previstos para serem divulgados no dia 6 de maio.

Puderam solicitar a isenção os estudantes de escola pública que estão na última série do ensino médio em 2022. É possível ter direito ao benefício quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou na condição de bolsista integral em escolas privadas cuja renda per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Além desses, é garantida a isenção aos participantes declarados em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem membro de família de baixa renda, e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os solicitantes deverão informar o número de Identificação Social (NIS) único e válido. No site do Inep é possível conferir um passo a passo de como solicitar a isenção.

*Com informações do Inep