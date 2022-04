Hemocentro itinerante estará em Botucatu de 27 a 30 de abril

Doações realizadas nesta semana na carreta itinerante serão destinadas ao Hemocentro

Da Redação

O Hemocentro Itinerante, iniciativa da startup SAS Brasil, Drogaria São Paulo e à Roche, estará em Botucatu, de 27 a 30 de abril, captando doações para auxiliar o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB). A estrutura estará em frente à Prefeitura, ao lado da Catedral (Praça Prof. Martinho Nogueira, Centro, Botucatu-SP), com agendamento prévio pelo site sasbrasil.org.br/hemocentro.

Todas as doações realizadas nesta semana na carreta itinerante serão destinadas ao Hemocentro do HCFMB, que é o serviço de Referência Técnica responsável por garantir a manutenção dos estoques de sangue não só do Complexo HCFMB, mas também das microrregiões do Polo Cuesta, Avaré, Jaú; entre outras, totalizando 30 municípios, 10 agências transfusionais e uma clínica privada.

Em 2020, a SAS Brasil deu início ao Hemocentro Itinerante, com o intuito de contribuir com a coleta de sangue nos hemocentros brasileiros, além de fomentar a cultura de doação de sangue no país. Naquele ano, ao longo de cerca de dois meses e meio, mais de 2,1 mil pessoas doaram, beneficiando potencialmente quase 9 mil pacientes. Durante a campanha, a carreta foi adaptada para as doações em linha com as normas de segurança sanitária de prevenção à covid-19. Em 2021, centenas de pessoas doaram mais de 600 litros de sangue, que beneficiaram mais de 5 mil pacientes que precisam de transfusão. Em 2022, 987 pessoas já fizeram a doação de sangue e mais de 3,9 mil serão potencialmente beneficiadas. Já são 469 litros de sangue doados só neste ano. A carreta já rodou mais de 765 km em 2022.

Confira o balanço:

Dados totais de 2022, até o momento:

1.071 doações;

39% doaram pela primeira vez;

4.284 potencialmente beneficiadas;

509 litros de sangue coletados;

874 km rodados pela carreta.

Dados totais de 2020 a 2022 (até 11 de abril):

4.546 doações;

Mais de 18 mil pessoas potencialmente beneficiadas;

Mais de 2.100 litros de sangue coletados;

Mais de 8.200 km rodados pela carreta.

Segundo dados do Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente no país. A recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) é a de que esse número seja próximo a 5%. Com a pandemia, os estoques dos principais hemocentros brasileiros sofreram reduções significativas: mesmo pessoas que já tinham o hábito de doar sangue deixaram de ir aos centros recolhedores.

Serviço: Hemocentro Itinerante SAS Brasil – Drogaria São Paulo e Roche (etapa SP)

Data: 27 a 30 de abril (quarta a sexta e sábado)

Horário: das 8h às 16h e sábado das 8h às 13h

Endereço: Em frente à Prefeitura, ao lado da Catedral (Praça Prof. Martinho Nogueira, Centro, Botucatu-SP)

Para agendar a doação é necessário acessar o site do Hemocentro Itinerante SAS Brasil.