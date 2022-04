Polícia investiga estupro contra adolescente de 15 anos em banheiro da Praça do Bosque

Autor do crime seria um homem branco com tatuagens pelo corpo

Da Redação

Uma adolescente de 15 anos denunciou estupro sofrido por ela na quarta-feira, 20 de abril, no banheiro público existente na Praça Emílio Pedutti, o Bosque, região Central de Botucatu.

O caso é investigado pela Polícia e, segundo relatos da vítima, o autor do crime a abordou na praça e fez um convite para tomar um suco, o que foi aceito pela vítima. No entanto, o homem a agarrou pelo braço e arrastou a adolescente até um dos banheiros existentes na praça, arrancou a roupa dela e cometeu o ato sexual a força.

Após, abandonou a mesma e tomou rumo ignorado. A adolescente em estado de choque foi encontrada por um primo que passava pelo local e contou o que ocorreu.

A vítima foi atendida inicialmente pelo SAMU e, após ao Hospital das Clínicas e a serviços de auxílio à vítimas de violência sexual para tratamento com antirretrovirais.

Durante depoimento a polícia, a mãe da adolescente contou que a mesma faz tratamento para ansiedade e que haviam ido a uma farmácia na Rua Amando de Barros para comprar remédio. Em determinado momento a mulher conversava com um primo e a vítima estava sentada em um dos bancos da praça, quando ela saiu do local.

A Polícia busca um homem branco, com tatuagens pelo corpo. As câmeras de vigilância existentes na região serão analisadas. A Praça Emílio Pedutti é um dos locais mais frequentados de Botucatu, já que fica no principal corredor comercial da Cidade.