Alça da Castelinho a Rodovia Marechal Rondon será interditada neste sábado em Botucatu

Da Redação

Neste sábado (23), a alça de entrada do dispositivo do km 20+200 que dá acesso à Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (Sentido Bauru) estará interditada das 7h às 17h.

A interdição é necessária devido a um reparo no pavimento que será realizado na via. Para realizar o acesso os usuários deverão utilizar a rotatória próximo a supermercado.

O local receberá sinalização especial para alertar os usuários de acordo com as normas vigentes do DER/SP e operacionalizada pela equipe de operação da concessionária e da PMRv.

A interdição visa a segurança dos usuários e por isso, a equipe de operações e engenharia da concessionária optou por realizar fechamento do acesso. Em casos de condições climáticas desfavoráveis os serviços serão reprogramados.