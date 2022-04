Botucatu Futsal recebe atleta japonês para intercâmbio

Da Redação

O Botucatu Futsal recebeu o pivô japonês Isshin Fujii, pivô de 22 anos, para intercâmbio onde o atleta terá contato com a técnica do futsal brasileiro, um dos melhores do mundo e berço da modalidade. O período de intercâmbio do atleta com o clube será de 3 meses.

Isshin faz parte do projeto Zott Waseda Futsal do Japão, equipe formada em 2000 por alunos da Universidade Waseda e que hoje faz parte da Liga de Futsal Kanto 1ª Divisão. A equipe também conta com escolinhas de categorias de base que disputam outros campeonatos no país.