Botucatu recebe seletiva do Torneio CrossFit Brasil.

Da Redação

O Ginásio Municipal Mário Covas Junior, em Botucatu, recebe neste final de semana a seletiva regional do Torneio CrossFit Brasil.

Expectativa da organização é receber mais de 300 competidores da região. Estarão em disputa as categorias Teen, Master 35-39, Master 40-44, Master 45-49 e Master, para acima de 50 anos.

As provas começarão as 8h30 nas categorias por idade e depois Elite feminina e masculina. As disputas serão por ordem alfabética (sábado) e por classificação (domingo). Os 3 primeiros colocados da Elite garantem vaga para a grande final, em julho, no Ibirapuera.

O público poderá acompanbar as disputas com a doação de dois quilos de alimento não perecível, cuja validade seja superior a 30 dias. Em caso de não entrega, o ingresso custará R$ 20.