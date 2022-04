Caio passa a fornecer unidades do Apache a município de SC

Serão nove unidades do modelo a serem entregues no sistema urbano catarinense

Da Redação

A marca Caio volta a compor a frota de ônibus de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Adquiridos pela Senhora dos Campos Concessionária, os usuários do transporte público receberão toda segurança, conforto e praticidade do modelo urbano mais vendido do país: o Apache Vip quinta geração.

A empresa de transportes é responsável pelo transporte público em toda a cidade de Jaraguá do Sul, município com cerca de 180 mil habitantes.

Sobre os Apache Vip

As nove unidades entregues à Senhora dos Campos contam com diversos recursos tecnológicos, proporcionando uma melhor viagem aos passageiros. Entre essas características, estão um bloqueador de portas; um elevador semiautomático, para garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida e PCD’s; e a preparação para instalação de catracas e validadores eletrônicos, a fim de agilizar o fluxo de passageiros dentro do ônibus.

Além disso, as unidades apresentam um itinerário frontal, para melhor visualização das linhas realizadas pelo ônibus e, também preparação para instalação de microcâmeras internas, fornecendo maior segurança aos usuários do transporte público e ao motorista.

A Senhora dos Campos também implantou em seus veículos um sistema de reconhecimento facial embarcado. Este aparelho validador possui uma câmera de biometria facial, possibilitando auxiliar na gestão e controle dos benefícios concedidos aos passageiros.

Com capacidade total para 78 passageiros, sendo 38 sentados, 39 em pé e um motorista, os Apache Vip, pintados em tons de verde, chegam a Jaraguá do Sul para modernizar a frota. As nove unidades adquiridas pela Senhora dos Campos possuem chassis da Volvo e foram adquiridos em importante parceria entre a encarroçadora Caio, a Concessionária e a DICAVE.

Uma característica marcante dessas unidades é o modelo das poltronas implantadas no saguão interno. O modelo das poltronas é estofado (SPFI), com pés tubulares e revestimento em New Kaleidos Azul/Dourado, proporciona mais conforto aos passageiros durante o trajeto realizado.

O Diretor Administrativo da Senhora dos Campos, Décio Bogo, enalteceu e agradeceu a importância dessa parceria para a população jaraguaense. “As carrocerias da Caio são as mais modernas existentes no mercado, para transporte de passageiros urbanos, oferecendo amplo conforto e qualidade no deslocamento diário para o usuário”. O Diretor ainda completou: “Agradecemos à Caio pela confiança e continuaremos evoluindo juntos para atender às demandas e necessidades da nossa cidade e empresa”.

Além desses nove Apache Vip adquiridos pela Senhora dos Campos, três unidades de outro produto Caio, o micro-ônibus modelo FOZ – F2400, também estão em fase final de produção para serem entregues à empresa catarinense.