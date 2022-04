Carnês do IPTU, ISS e Taxa de Alvará podem ser retirados na Prefeitura de Pratânia

Da Redação

A Prefeitura de Pratânia informa aos munícipes e empresários que os carnês de ISS, Taxa de Alvará e IPTU podem ser retirados. Os munícipes devem comparecer no Departamento de Tributação da Prefeitura em horário comercial das 08h às 16h para solicitação.

Para facilitar o atendimento e retirada dos carnês de impostos, os contribuintes devem estar munidos do carnê do ano anterior. Devido às recomendações e orientações para prevenir a proliferação e o contágio do novo Coronavírus (COVID-19), o uso de máscara será obrigatório.