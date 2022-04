Govenador vistoria obra da futura Represa do Rio Pardo, em Botucatu

Represa terá capacidade de 10 bilhões de litros de água

Da Redação

A barragem em construção pela Sabesp no Rio Pardo recebeu nesta sexta-feira (22) visita técnica do governador Rodrigo Garcia. Iniciado em 2019, o empreendimento tem operação prevista para o segundo semestre de 2023. O reservatório terá como principal objetivo garantir o abastecimento no município por décadas, sendo uma alternativa a futuros períodos de estiagem. O investimento da Sabesp na obra é de R$ 56,1 milhões.

O governador esteve acompanhado na vistoria pelo prefeito Mário Pardini e pelo engenheiro da Sabesp Fabio Requena, responsável pela obra. Os trabalhos vêm cumprindo o cronograma e estão em fase avançada de execução.

A barragem terá 566 metros de extensão. A represa terá profundidade entre 15 a 20 metros e sua capacidade será de 10 bilhões de litros de agua, o que equivale a 3.600 piscinas olímpicas. Além das obras do reservatório, também está sendo realizado o plantio de mudas de árvores nativas, como parte da revitalização da área: dos 280 hectares que compõem o empreendimento, 130 serão destinados a proteção permanente.

A Sabesp vem realizando uma série de obras para melhorar o sistema de abastecimento de água em Botucatu. Em agosto, foi concluída a duplicação da adutora de água tratada que abastece o Centro de Reservação Cohab, totalizando 2,7 km de tubulações. Cerca de 40 mil moradores foram beneficiados.