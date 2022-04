Hospital das Clínicas recebe R$ 38 milhões para custeio

Recurso será aplicado no custeio da unidade

Da Redação

O Governador Rodrigo Garcia esteve na manha de hoje, 22, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), onde assinou a liberação de R$ 37,9 milhões ao orçamento do hospital. O recurso será aplicado no custeio da unidade e possibilitará a ampliação da assistência do HCFMB à saúde da região.

O valor complementar será destinado à contratação de recursos humanos, à ampliação das cirurgias eletivas e ambulatoriais, à abertura de 20 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ao atendimento das demandas do pós-covid e para que o Hospital Estadual Botucatu (HEBo) e o Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas (SARAD) tenham todos os seus leitos abertos e funcionem 100% da sua capacidade.

Rodrigo Garcia enalteceu a parceria com o HCFMB. “Estamos muito felizes em saber que o Governo do Estado de São Paulo é responsável por este crescimento na área da saúde. Este repasse é fruto de um trabalho de perseverança, dedicação e união política criada nesta cidade. Muito obrigado por acreditarem no Governo de São Paulo”, disse.

“Nosso intuito é trazer melhorias a cada dia para população, por isso articulamos com a gestão os principais pontos que podemos auxiliar. E é isso que estamos fazendo aqui hoje, aumentando a oferta e os atendimentos a população “, afirmou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

O repasse deve ser realizado na próxima semana. “Oferecer atendimento de qualidade requer melhoria em infraestrutura, fortalecimento das equipes que trabalham na unidade e acolhimento humanizado. Esse repasse demonstra nosso compromisso para que o Complexo do HC de Botucatu mantenha sua assistência regional, além de reduzir as filas de espera por atendimentos de média complexidade, como os eletivos e os ambulatoriais. Agradeço ao Governo do Estado por investir no crescimento do Complexo Autárquico HCFMB”, finalizou o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi.