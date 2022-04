Polícia apreende 130 quilos de cocaína em operação na Marechal Rondon

Droga foi encontrada no interior de uma caminhonete com placas do Mato Grosso do Sul

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária efetuou nesta quinta-feira, 21 de abril, a apreensão de 130 quilos de cocaína durante operação efetuada na Rodovia Marechal Rondon (SP 300).

Enquanto era promovida a Operação Tiradentes, policiais constataram no quilômetro 290 da rodovia, em Lençóis Paulista, uma caminhonete S-10 com placas do Mato Grosso do Sul, trafegava de forma suspeita.

Foi dada ordem de parada e, na vistoria ao interior do veículo estavam cinco bolsas onde foram encontrados 123 tabletes de cocaína, totalizando 130 quilos da droga. Motorista, de 27 anos, foi preso em flagrante.