Bauru terá vacinação contra Covid nas escolas a partir de segunda (25)

Vacina será aplicada somente com a presença de um dos pais

Da Redação

A Secretaria de Saúde vai seguir com a aplicação da primeira dose da vacina da Covid-19 nas escolas públicas a partir de segunda-feira (25). Na semana que vem, a vacinação para crianças entre 5 e 11 anos será nas escolas das regiões do Jardim Redentor, Núcleo Gasparini, Pousada da Esperança, Geisel e Aimorés.

Nas semanas anteriores, a vacinação foi nas escolas das regiões da Vila Dutra, Parque Santa Edwirges, Parque Jaraguá, Fortunato Rocha Lima, Jardim Estoril, Núcleo Edson Francisco da Silva, Jardim Petrópolis, Rosa Branca, Jardim Bela Vista, Vila Falcão, Vila Industrial, Jardim Ferraz, Vila Souto, Independência, Nova Esperança, Jardim Ouro Verde, Vila Ipiranga, Jardim Europa, Jardim Godoy, Vila Antárctica, Jardim América, Jardim Santana, Jardim Cruzeiro do Sul, Parque São Geraldo, Higienópolis, Camélias, Jd. TV, Parque Vista Alegre, Vila Tecnológica e Centro, entre outros.

A vacina será aplicada somente com a presença de um dos pais, que caso desejarem garantir a vacinação dos filhos, deverão comparecer na unidade escolar com os documentos da criança – CPF da criança, comprovante de endereço e cartão SUS. Os pais devem levar ainda um documento pessoal. Caso a criança esteja com outro familiar com mais de 18 anos, poderá tomar a vacina se for apresentada uma carta assinada por um dos pais autorizando a aplicação da vacina.

A Secretaria de Saúde lembra que a vacinação será oferecida nas escolas para facilitar o acesso aos pais que tem interesse na imunização dos filhos. A vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) continua, de segunda a sexta-feira das 8h às 15h, sem necessidade de agendamento, basta os pais levarem os filhos com os documentos solicitados.

VACINAÇÃO NAS ESCOLAS

25/04 (2ª Feira)

Emei Nidoval Reis

Das 7h30 às 8h30 e das 16h30 às 17h30

EE Ana Rosa Zuicker D’Anunziata

Das 11h30 às 13h30

26/04 (3ª Feira)

Emeii Marcia Ernesta Zwiker Di Flora

Das 7h30 às 9h

Emef NER Lydia Alexandrina Nava Cury

Das 12h às 13h

27/04 (4ª Feira)

Emeii Venancio Ramalho Guedes de Azevedo

Das 7h30 às 9h

Emef Professora Lourdes de Oliveira Colnaghi

Das 11h30 às 13h30

28/04 (5ª Feira)

Emeii Maria de Fátima Lima de Figueiredo

Das 7h30 às 8h30

Emeii Rosa Inês Úngaro Verinaud

Das 7h30 às 8h30

EE Vera Campagnani

Das 12h30 às 13h30

EE Azarias Leite

Das 12h30 às 13h30

29/04 (6ª Feira)

Emeii Prof. Hubert Rademakers

Das 7h30 às 8h30

EE Edison Bastos Gasparini

Das 7h30 às 8h30

Emei Valéria de Oliveira Asenjo

Das 11h às 13h30

Emei Catharina Paulucci Silva

Das 11h30 às 13h30