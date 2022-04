Governador visita batalhão da Polícia Militar em Botucatu

Chefe do Executivo paulista conheceu a estrutura policial, bem como conversou com oficiais

Da Redação

Entre os compromissos que constaram na agenda em Botucatu nesta sexta-feira, 22 de abril, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) também realizou breve visita ao 12º Batalhão da Polícia Militar, na Rua General Marcondes Salgado.

Acompanhado de secretários, assessores, bem como do deputado estadual Fernando Cury (União) e do prefeito Mário Pardini (PSDB), o chefe do Executivo paulista conheceu a estrutura policial, bem como conversou com oficiais da tropa.

Também vistoriou obras de reforço na estrutura de segurança do batalhão, que foi atingido pelo ataque da quadrilha responsável pelo ataque ao Banco do Brasil, em julho de 2020. Recentemente o governo estadual concedeu aumento salarial à categoria de 20%.