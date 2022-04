Polícia prende homem por furtos de carros em Botucatu

Autor escolheu dois VW Gol para o crime

Da Redação

Um homem foi preso na tarde deste sábado, 23 de abril, na região da Vila Jardim, após cometer dois furtos de veículos em Botucatu.

Durante Operação da Polícia Militar onde ocorria o recolhimento de uma motocicleta, houve aviso de que um Volkswagen Gol havia sido furtado na região Central de Botucatu e estava em fuga pelo bairro.

Houve perseguição por algumas ruas da região, com o condutor do Gol recusando patada. Foi interceptado por outras viaturas que deram apoio. Ele foi preso sem resistência posterior.

Ficou constatado que horas antes o mesmo homem havia cometido o furto de outro VW Gol, dessa vez abandonado na Rua Curuzu. Neste crime ele conseguiu entrar no carro, que estava estacionado na Rua Castro Alves, na Vila Antártica, encontrou as chaves debaixo do assoalho e saiu em fuga.

Já na Rua Curuzu, abandonou este veículo e efetuou o furto do outro Gol. Dessa vez, ao tentar fugir foi preso e está a disposição da Justiça.