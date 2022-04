Documentário aborda relevância do Rio Pardo para Botucatu e região

Obra busca um olhar afetivo sobre o rio que atualmente passa por intensas transformações

Da Redação

Qual a importância das águas do Rio Pardo para Botucatu e região? Como estamos transformando e lidando com este precioso recurso? Essas são algumas das questões abordadas no filme documentário “Rio Pardo: caminhos e memórias”, que será exibido em uma sessão de pré-lançamento, seguida de debate, na Câmara Municipal de Botucatu, dia 4 de maio, quarta-feira, às 9h da manhã.

No alto da Cuesta paulista, em Pardinho, nasce e ganha forma e volume o rio Pardo, capaz de abastecer dezenas de cidades ao longo de seus 265 Km de extensão, até se unir ao rio Paranapanema.

O documentário busca, através de entrevistas com moradores da região, gestores públicos, ambientalistas e membros do terceiro setor, um olhar afetivo sobre o rio que atualmente passa por intensas transformações como a construção da represa no município de Botucatu, à 14km de sua nascente, e também levanta importantes questões sobre a utilização e preservação das águas e das terras do entorno.

A produção do filme foi realizada pelo Laboratório Popular de Audiovisual (LAJE) da Associação Comunitária João de Barro, Paiol Filmes, La Tregua Filmes, Útero e Estúdio Dracena

Pré-Lançamento – “Rio Pardo: caminhos e memórias”

Data: Dia 4 de maio, às 9h

Local: Câmara Municipal de Botucatu – Praça Comendador Emílio, R. José Peduti, 112 – Centro

Entrada livre.