Marechal Rondon recebeu mais de 260 mil veículos no feriado

A Concessionária Rodovias do Tietê registrou o movimento total de 373 mil veículos por todo o trecho administrado durante os dias do feriado de Tiradentes. A operação do feriado ocorreu de quarta-feira (20) até meia-noite do domingo (24).

O maior movimento registrado foi na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre os municípios de Tietê a Bauru, com o tráfego de 260 mil veículos. Já na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), foi registrado o movimento de 44 mil veículos, via essa que liga os municípios de Campinas a Tietê.

Na Rodovia Comendador Mário Dedini (SP 308), entre Salto e Piracicaba, o registro foi de 69 mil veículos.

Durante toda a operação, houve apenas um acidente com vítima fatal, que ocorreu na madrugada do último domingo (24) na Rodovia Comendador Mário Dedini, no município de Rio das Pedras (SP).

O motorista trafegava pela faixa 1 sentido sul, quando perdeu o controle do veículo e saiu pelo canteiro central, chocando contra o pilar do viaduto e o incêndio do automóvel.

Para mais detalhes da operação, abaixo o balanço do feriado:

