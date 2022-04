Botucatu: homem é detido após abandonar cachorro em rua

Autor alegou que animal “dava muito trabalho”

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu nesta terça-feira, 26 de abril, um homem de 65 anos por abandono e maus tratos contra animais.

Segundo denúncias, o autor do crime teria deixado um cachorro, já adulto, na Rua Manoel de Jesus Spernega Filho, no Real Park, durante o período da manhã.

Com as informações do modelo e placas do veículo, agentes municipais localizaram o carro próximo a escola João Queiroz Marques, em Rubiao Júnior.

Indagado, o homem admitiu ter abandonado o animal, alegando que o mesmo “daria muito trabalho”. Autor do crime foi encaminhado ao Plantão Policial, sendo enquadrado pelo crime de maus tratos. Responderá em liberdade.

Já o cachorro foi recolhido ao canil municipal, passou por exames e está bem. Deve ser colocado para adoção.