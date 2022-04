Botucatu tem nova etapa de passeio voltado a observação de pássaros

Próximo passeio será no próximo domingo, 29, às 6 horas, nos arredores da Estância Jacutinga

No último domingo, 24, foi realizada a segunda edição do Vem Passarinhar Botucatu 2022, com um passeio no Jardim Botânico da Unesp, em Rubião Júnior, contando com a presença de 17 participantes.

Vem Passarinhar Botucatu 2022 é um projeto consiste em expandir o aviturismo e tornar-se um vetor de avanço econômico para o Município, posicionando a Cidade como um destino nacional importante para a observação de aves, o turismo científico e o compartilhamento de novos conhecimentos sobre a fauna e flora da região.

Após a atividade de observação de aves, o grupo visitou a Igrejinha de Santo Antônio em Rubião Júnior e avistou no local o Gavião-pega-macaco (Black Hawk-Eagle), raramente visto pousado.

O próximo passeio será no próximo domingo, 29, às 6 horas, nos arredores da Estância Jacutinga. As inscrições devem ocorrer em breve.