Hemocentro itinerante receberá doações em Botucatu nesta semana

Carreta está localizada em frente à Prefeitura, ao lado do largo da Catedral

Da Redação

A partir de amanhã, 27, o Hemocentro Itinerante SAS Brasil começa a funcionar em Botucatu. A carreta está localizada em frente à Prefeitura, ao lado do largo da Catedral. As doações podem ser feitas das 8h às 16h, e devem ser agendadas pelo site: http://sasbrasil.org.br/ hemocentro.

Todas as doações realizadas neste banco de sangue móvel itinerante serão destinadas ao Hemocentro do HCFMB, que é o serviço de Referência Técnica responsável por garantir a manutenção dos estoques de sangue não só do Complexo HCFMB, mas também das microrregiões do Polo Cuesta, Avaré, Jaú; entre outras, totalizando 30 municípios, 10 agências transfusionais e uma clínica privada.

O Hemocentro Itinerante SAS Brasil estará na cidade até o dia 30 de abril. A iniciativa tem apoio do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), Sabesp, Governo do Estado de São Paulo, Polícia Militar de São Paulo e da Prefeitura Municipal de Botucatu.