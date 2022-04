Polícia Civil encerra na quinta-feira (28) o prazo para 439 vagas de delegado e médico legista

Salários são de R$ 10.382 para delegado e de R$ 8.699 para legista

Da Redação

A Polícia Civil do Estado de São Paulo receberá até quinta-feira, 28 de abril, as inscrições para seus concursos com 439 vagas para todas as regiões paulistas, sendo 250 para delegado e 189 para médico legista, carreiras de ensino superior completo. Os salários são de R$ 10.382 para delegado e de R$ 8.699 para legista.

Os interessados deverão se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela seleção. O endereço é www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 105,50.

A aplicação das provas está prevista para 12 de junho, um domingo, nas cidades de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Os editais, com todas as informações sobre os certames, podem ser vistos no site da Vunesp. Outras informações podem ser obtidas pelo site www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco” da página da Vunesp.