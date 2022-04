Botucatuense é campeão paulista de Mountain Bike

É o segundo título de Mountain Bike XCO na categoria Master (entre 40 e 45 anos)

Da Redação

Ricardo José Vieira de Matos, 43 anos, passa boa parte do seu tempo cruzando as rodovias do Estado de São Paulo a serviço da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, onde atua como motorista há quase 15 anos. Quando tem algum tempo livre, Ricardo também aproveita para cair na estrada. Mas nessas ocasiões, ele deixa de lado os carros e vans oficiais, as pistas asfaltadas e o uniforme da FCA e percorre estradas de terra e trilhas com sua bicicleta, devidamente equipada para a prática do mountain bike, modalidade de ciclismo na qual o objetivo é transpor percursos com irregularidades e obstáculos.

Muitos colegas de trabalho sabem que Ricardo gosta de pedalar. O que nem todos sabem é que ele é um competidor com resultados expressivos e que acaba de conquistar (em abril de 2022) pela segunda vez o Campeonato Paulista de Mountain Bike XCO na categoria Master (entre 40 e 45 anos). Em 2019, ele já havia conquistado esse mesmo título e no ano passado ficou em primeiro lugar no ranking paulista em sua categoria.

Ricardo começou a pedalar há oito anos, por recomendações médicas. Apenas seis meses depois de iniciar a prática regularmente, começou a participar de competições. “Peguei gosto e não parei mais”, afirma. “Na minha primeira competição, em Botucatu mesmo, não fiquei no pódio, mas foi tão legal competir que me senti estimulado a participar de outras e treinar bastante para conseguir chegar no pódio”.

Hoje, segundo ele, competir é o que mais o estimula a continuar a pedalar e ter disciplina para seguir treinando. “A energia nessas competições é ótima. É possível conhecer gente nova, fazer amizades, é muito prazeroso”. Ricardo já pedalou em diversas regiões do Estado de São Paulo e competiu em outros estados, como Paraná e Minas Gerais. Ele chegou a participar de 30 provas num ano.

Sua especialidade é a mountain bike, na categoria chamada de XCO, modalidade de cross-country olímpico caracterizada por provas em circuitos fechados e com obstáculos. Mas ele, eventualmente, também disputa outros tipos de provas, como maratonas e corridas de longa distância. Ricardo participou de várias edições da Copa Internacional, sediada em Araxá, Minas Gerais. Considerada uma das maiores provas realizadas no Brasil, o evento que recebe ciclistas de vários países, especialmente da América Latina. Em 2021, ele ficou em 8˚ lugar.

Também em 2021 ficou em 12˚ lugar no Campeonato Brasileiro e ficou em 4˚lugar no Brasil Ride, realizado em Botucatu, uma prova com duração de três dias e 200 km de percurso por trilhas e estradas na Cuesta. “2021 foi o meu melhor ano como competidor. Com menos viagens a trabalho por conta da pandemia, tive mais tempo para treinar. Foquei em várias provas e os resultados aconteceram”.

Nesse tipo de modalidade esportiva, que exige bastante resistência, o treinamento é fundamental. “Tento treinar sempre que possível mas, como motorista, viajo com bastante frequência a trabalho. Às vezes, chego a passar uma semana inteira sem conseguir treinar”. Num dia normal de trabalho, sem viagens marcadas, Ricardo pedala cerca de 30km por dia, em horários fora do expediente. Nos finais de semana, ele aproveita para fazer os treinos mais longos, pedalando entre 80 e 100km. Recentemente, comprou uma “bike spinning”, espécie de bicicleta ergométrica que permite treinos mais intensos, para manter a forma sem sair de casa. “Não sobra tempo para fazer um treinamento extra de fortalecimento em academias, para encarar os obstáculos que as provas de mountain bike impõem. Mas todo o tempo que me sobra é dedicado a pedalar”.

A paixão pelo ciclismo contagiou a família toda. Sua esposa e filho costumam acompanha-lo nas viagens para pedalar pelo Brasil afora. Atualmente, Ricardo tem a felicidade de ter o filho pedalando ao seu lado em diversas competições. Aos 15 anos, já federado, Guilherme Ricardo de Matos acaba de ser vice-campeão paulista de mountain bike de 2022, em sua categoria. No ano passado foi vice-campeão brasileiro de BMX, a modalidade mais radical de ciclismo, que inclui saltos e manobras acrobáticas.

Ricardo é um grande incentivador de quem quiser iniciar na atividade, mesmo sem entrar no circuito de competições. E trabalha para trazer mais gente para o esporte. Sozinho e por sua conta, ele construiu uma pista de mountain bike de 3 km de extensão num terreno ocioso pertencente ao Asilo Padre Euclides. Autorizado pela direção da instituição e pela Prefeitura, Ricardo pegou a enxada e ficou um mês construindo o circuito com o objetivo de oferecer um espaço gratuito e de qualidade para ajudar quem quiser iniciar na atividade. “Gosto de incentivar bastante a prática de qualquer esporte. Mas o prazer de andar de bicicleta ao ar livre é incrível. Ainda mais na nossa região que tem serra, cachoeiras, paisagens lindas. Melhora muito a qualidade de vida de qualquer pessoa. Recomendo demais”.