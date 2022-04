Bolsa Empreendedor está com inscrições abertas e oferecerá auxílio de R$ 1 mil

Benefício será pago em duas parcelas de R$500

Da Redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está com inscrições abertas para a 3ª turma do programa Bolsa Empreendedor, com foco em desempregados ou MEIs em situação de vulnerabilidade em todo o Estado, que buscam qualificação e desejam migrar para o mercado formal na região.

Cada bolsa será de R$ 1 mil e paga em duas parcelas de R$500. Para ter acesso à bolsa-auxílio, os cidadãos devem participar de um curso gratuito de empreendedorismo do SEBRAE. Todos também devem obter formalização como MEI (Microempreendedor Individual) ou outra natureza jurídica.

Moradores do estado de São Paulo, maiores de 18 anos, alfabetizados e que estão atualmente desempregados ou são MEI podem se inscrever no portal do Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br) ao longo dos próximos meses.