Botucatu: avenida pode receber nova ciclovia

Via tem apenas estrutura para automóveis e caminhões

Da Redação

Em Botucatu, uma das vias bastante utilizada pela população para a prática de caminhada e ciclismo é a Avenida José Ítalo Bacchi, que liga a região do Jardim Aeroporto à Fatec, Hospital Estadual e Embraer.

No entanto, a via tem apenas estrutura para automóveis e caminhões, o que obriga ciclistas e pedestres a caminharem no acostamento da pista ou dividir espaço com veículos de maior porte.

Pensando nisso, o vereador Lelo Pagani (PSDB) apresentou um requerimento na última sessão ordinária da Câmara, no dia 25 de abril, oficiado ao Prefeito Municipal, Mário Pardini, para que sejam implantadas calçadas ou ciclovias às margens da avenida, especialmente no trecho entre a Rodovia Gastão Dal Farra e as proximidades da Fatec e do Hospital Estadual de Botucatu (HEBot).

O parlamentar comentou sobre como essas ações têm grande impacto na segurança da população. “A Avenida José Ítalo Bacchi é uma das vias do município com grande fluxo de pedestres e trânsito rápido de veículos, existindo a necessidade de o Poder Público realizar melhorias para zelar pela segurança de todos”, comentou Pagani.

O trecho de ciclovia mais próximo é apenas na parte revitalizada da Rodovia Gastão Dal Farra, antes mesmo da conexão com a avenida.