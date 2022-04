Caio vende mais 20 ônibus para empresa de Fortaleza

Empresa Vitória possui 65 anos de atividades, sendo responsável pela operação em 49 linhas

Da Redação

A Empresa Vitória, com sede em Caucaia – Fortaleza, CE, uma das primeiras da região a adquirir a nova geração do ônibus urbano Apache Vip, complementa sua frota com mais veículos zero km da Caio. Empresa Vitória possui 65 anos de atividades, sendo responsável pela operação em 49 linhas da CE-2 – Região Metropolitana de Fortaleza.

As 20 unidades do Apache VIP dessa nova encomenda somam-se às 10 unidades já adquiridas pelo cliente no final do segundo semestre de 2021. Sérgio Saboia, representante de vendas da Caio, completa que “O fato de a Empresa Vitória adquirir mais unidades da nova geração do Apache Vip é uma grande satisfação, pois comprova que nosso produto possui atributos que atendem às necessidades do cliente e está sendo muito bem aceito no mercado”.

Sobre os Apache VIP

Os Apache VIP possuem 12.700 mm de comprimento e lotação para 84 passageiros, com duas portas e embarque dianteiro. Os ônibus foram produzidos em conformidade com as normas ABNT de Acessibilidade e Regulamento da ARCE – Agência Reguladora do Estado do Ceará.

O salão interno, mais amplo, agrega bem-estar e comodidade durante as viagens. Com a finalidade de proporcionar conforto térmico no ambiente, todas as unidades possuem ar condicionado e vidros com barreiras aos efeitos solares, na cor fumê. As poltronas dos passageiros receberam o novo revestimento da Caio (New Kaleidos), são estofadas, ergonômicas, de fácil limpeza e manutenção.

Recursos tecnológicos como tomadas USB, preparação para instalação de sistema Wi-Fi, microcâmeras internas, validador eletrônico proporcionam comodidade e segurança a todos os usuários. Itinerários eletrônicos em LED na cor âmbar, instalados em pontos estratégicos da carroceria melhoram a visibilidade das linhas para os passageiros.

A total acessibilidade é garantida por elevador instalado na porta traseira, além de assentos específicos para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos. Conta também com área reservada para cadeirante ou pessoa com deficiência visual acompanhada por cão-guia.