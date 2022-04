Como Raul se tornou o melhor marcador da Primera?

Durante este tempo, González se tornou uma verdadeira lenda da equipe

Da Redação

Raul Gonzalez é um dos melhores jogadores de sua geração. Ele tem sido repetidamente reconhecido como a principal estrela do La Liga.

O atacante espanhol provou a si mesmo em tenra idade. Já aos 19 anos, ele foi reconhecido como o melhor jogador da Primera. Mais tarde González mostrou que não recebeu este título por nada. Pela primeira vez, ele se tornou o artilheiro da campanha 1998/1999. Em seguida, por sua conta, marcou 25 gols. Essa temporada continuará sendo a mais produtiva para o atacante do time "cremoso".

Apesar da eficácia de Raul, o “Real” não conseguiu vencer o Primera naquela temporada. O clube terminou na segunda posição, mas o atacante poderia levar crédito por essa campanha.

No total, Raul passou 14 anos em "Real". Durante este tempo, González se tornou uma verdadeira lenda da equipe. Ele deixou o clube como seu artilheiro. No entanto, no futuro este recorde foi ultrapassado por Cristiano Ronaldo.

Quanto às conquistas de Raul, ele conseguiu vencer muitos concorrentes proeminentes naquela temporada:

Rivaldo;

Morientes;

Claudio Lopez.

Com isto ele provou mais uma vez que é o jogador mais forte do campeonato espanhol. Um total de 6 vitórias em La Liga com "Real". Graças a isso, ele está entre as maiores lendas do clube.

O que permitiu que o espanhol ganhasse a corrida da pontuação?

Na campanha de 1998/1999, o avanço foi notavelmente estável. Se seus rivais combinavam partidas bem sucedidas com partidas bastante pálidas, ele era quase sempre bom. Raúl mostrou sua classe tanto em confrontos com os gigantes quanto com os azarões.

Também é impossível superar o fato de que Raul era o líder reconhecido dos ataques de Madri. Foi em torno dele que se construiu todo o jogo no ataque. Também muito importante é o fato de que o espanhol interagiu bem com outros companheiros de equipe. Roberto Carlos, Fernando Morientes, Guti e muitos outros regularmente forneciam passes ao atacante, que ele converteu em golos produtivos.

Agora você pode baixar nossa apk para lucrativos aposta em 1xBet e comece a converter seus conhecimentos em ganhos reais. As reuniões com a participação dos "cremoso" são cobertas com o máximo de detalhes possíveis.