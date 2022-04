Orquestra Sinfônica de Bauru realiza apresentação de Dia das Mães

Esta é a primeira apresentação da Orquestra neste ano

Da Redação

Na próxima quarta-feira, 04 de maio, às 20h, a Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru realiza o concerto de Dia das Mães na Sede da Banda e da Orquestra, localizada na rua Saint Martin, nº 15-41 – Centro.

Esta é a primeira apresentação da Orquestra neste ano. A entrada no evento é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do concerto, a partir das 19h, na portaria do local.

Confira a programação do concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru na Sede:

OBRA E AUTOR