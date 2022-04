Prefeitura apresenta projeto para aumentar subsídio às empresas de transporte coletivo; intenção é amenizar possível reajuste da tarifa

Está para ser analisado pela Câmara de Botucatu na próxima segunda-feira, 2 de maio, proposta do Executivo que prevê aumentar o subsídio dado às empresas concessionárias prestadoras de transporte coletivo, bem como maior tempo de prestação dos serviços por elas.

É o que consta no Projeto de Lei 22/2022, que estabelece subsídio de R$ 0,90 por passageiro no sistema de transporte coletivo. Atualmente este valor é de R$ 0,45 já que em 2021 a Secretaria de Infraestrutura determinou reajuste nas tarifas e valor passou, nominalmente, a R$ 4. Com o custeio pelo poder público, o botucatuense paga atualmente R$ 3,55.

Na justificativa apresentada pela Prefeitura, houve pedido de reajuste por parte das empresas e a tarifa sugerida foi de R$ 4,70. Para evitar o impacto direto na população, o Poder Público deixaria de cobrar pela outorga e continuaria a pagar parte das passagens.

“Considerando que a tarifa paga pelo usuário já possui parte dela subsidiada por recursos e pela suspensão da outorga, e face o momento vivido pela população com a pandemia de coronavirus, que impactou, e ainda impacta, a vida de todos, a administração entendeu não ser justo onerar a população com o aumento integral da tarifa, apesar dessa ser devida às empresas. Para que não haja oneração à população, com o referido aumento integral, daremos continuidade na suspensão do pagamento da outorga, bem como, subsidiaremos parte da tarifa, sendo necessário, para tanto, o aumento no valor subsidiado e a prorrogação do prazo constante da lei anterior sobre o referido tema”, salientam o Poder Público, no documento assinado pelos secretários Adjunto de Assuntos de Transporte Coletivo, Rodrigo Fumis, e pelo de Infraestrutura, Rodrigo Colauto Taborda.