Procon-SP notifica Unimed e Qualicorp

Entidade quer que as empresas apresentem planilha demonstrativa relativa aos reajustes de 80%

Da Redação

O Procon-SP notificou a Qualicorp Administradora de Benefícios e a Central Nacional Unimed- Cooperativa Unimed para que as empresas expliquem sobre a aplicação de reajuste anual do plano de saúde de seus beneficiários; consumidores têm registrado reclamação questionando o recebimento de boleto com reajuste de 80%.

O órgão de defesa vê com preocupação os valores cobrados pela contraprestação de serviços médico-hospitalares, que muitas vezes impedem a manutenção dos contratos firmados ou impossibilitam a contratação dos serviços oferecidos no mercado.

O Procon-SP quer que as empresas apresentem planilha demonstrativa relativa aos reajustes de 80%, com identificação das carteiras impactadas e número de vidas afetadas; a Qualicorp deverá indicar quais outras operadoras além da Central Nacional Unimed aplicarão o reajuste questionado.

As empresas deverão informar quais são os itens que compõe o valor do boleto cobrado do consumidor de plano de saúde, discriminando item a item e apontando os que são destinados ao custeio administrativo, os que são destinados ao custeio da rede médico-hospitalar e o percentual de cada item em relação ao montante final. Deverão também esclarecer a relação de custo administrativo em comparação ao custo médico-hospitalar de todos os planos comercializados.

Foi solicitado ainda que ambas informem se ofereceram medidas conciliatórias aos consumidores que não tem condições de arcar com o reajuste aplicado.

Os esclarecimentos deverão ser prestados até o dia 2 de maio.