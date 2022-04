Banda Cafuá lança novo vídeoclipe, totalmente produzido em Botucatu

Banda convoca o espectador e o ouvinte a uma prece em forma de dança

Da Redação

Nas entrelinhas das cavernas, o resplandecer dos feixes de luz do sol pode ser capaz de desbravar caminhos. Cafuá, a canção que leva o próprio nome da banda, é um convite para olharmos para nós mesmos e descobrirmos a nossa poesia. Afinal, em Yorubá, cafuá significa caverna, entranha, habitação e, portanto, a nossa primeira morada, o ninho uterino.

A direção do novo videoclipe lançado nesta semana é de Marina Tavares e a ambientação do foi feita inteiramente em Botucatu, onde residem os artistas, inclusive, os músicos criadores da Cafuá, Guilherme Chiappetta e Thiago Righi.

A banda convoca o espectador e o ouvinte a uma prece em forma de dança e de música instrumental minimalista. “Som que se espraia em formato quase ritualístico, como uma oração muito particular, que nesta obra propõe-se a desvelar uma dança geradora de todas as nossas verdades: o sagrado da gestação em seus âmbitos feminino e masculino”, ressalta Chiappetta, que também assina a produção do videoclipe.

Já para o guitarrista Thiago Righi, que compôs e arranjou a música homônima “Cafuá”, a experiência da concepção e escrita da obra deu-se a partir de uma imersão no universo ritualístico e rítmico do Nyabinghi, e sob influência sonora de John Coltrane. Para a cultura Rastafari, o Naybinghi é uma oportunidade de união, de se reunir em grupo em exaltação e adoração; ao passo que, a obra seminal de Coltrane significou, para ele prórpio, “um verdadeiro grito musical, influenciado por religiões africanas”.

O filme dirigido pela artista audiovisual Marina Tavares é protagonizado pela artista multimídia Cynthia Domenico, que ainda acolhia no ventre a filha Laura. As duas convocam em meio ao campo os seus encantamentos e conduzem o olhar da câmera para uma meditação onírica do maternar.

Confira o videoclipe:

Ficha Técnica Cafuá:

Thiago Righi – composição, arranjo, guitarra, voz e arranjo

Guilherme Chiappetta – baixo

Julio Astral – djembe

Samuel Ramos – saxofone

Geh Paes – trombone

Fernanda Ribeiro – voz e caxixi

Marina Beraldi – voz

Participação especial: Gui Yome – guitarra, efeitos

Produção – Guilherme Chiappetta

Direção de vídeo – Marina Tavares

Intérprete – Cynthia Domenico

Serviço

Novo Videoclipe: https://www.youtube.com/watch? v=_V4gY_5graY

Para ouvir: Spotify

Mais informações sobre Cafuá: https://www.cafua.com.br/