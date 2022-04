Fundo Social de Avaré promove Campanha do Agasalho

Doações são coletadas em caixas distribuídas no comércio, órgãos públicos e escolas

Da Redação

O Fundo Social de Solidariedade promove durante todo o mês de maio a edição 2022 da Campanha do Agasalho. A proposta é recolher roupa feminina, masculina e infantil em bom estado. As doações podem ser colocadas em caixas distribuídas em estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e entidades de ensino, além do próprio Fundo Social (confira os locais abaixo).

O foco entre 2 e 31 de maio são as doações. Detalhes sobre a distribuição dos itens aos assistidos serão informados posteriormente pelo órgão municipal.

O Fundo Social fica na Rua Rio Grande do Sul, nº 1842. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Outras informações pelo telefone (14) 3731-2658.

Pontos de arrecadação

Fundo Social de Solidariedade

Centro Administrativo

Paço Municipal

Escola Coronel João Cruz

Biblioteca Municipal

Supermercado Paulistão

Volkswagen

Corpo de Bombeiros

ETEC Fausto Mazzola

Secretaria Municipal de Educação

Supermercado Jaú Serve

Pernambucanas

Tem Tudo

Posto Bizunguinha

1° Companhia da Polícia Militar

Diretoria de Ensino

Tiro de Guerra

Maré Shopping

Casa do Cidadão

53° Batalhão da Polícia Militar do Interior

Thai Toyota