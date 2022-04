Jardim Botânico da Unesp torna-se ponto oficial para observação de aves em Botucatu

O anúncio havia sido feito em dezembro de 2021

No último dia 28 de abril, Dia Nacional do Observador de Aves, o Jardim Botânico do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (JB) recebeu a instalação de uma placa contendo as 25 espécies de aves mais prevalentes no JB. O momento foi acompanhado pela Prof.ª Silvia Mitiko Nishida e pelo Prof. Felipe Amorim, chefe do Departamento de Bioestatística, Biologia Vegetal, Parasitologia e Zoologia. O Jardim Botânico torna-se agora, oficialmente, um hotspot (reserva de biodiversidade) para observação de aves em Botucatu.

O anúncio havia sido feito em dezembro de 2021, quando a secretaria de Turismo local adiantou a notícia como parte das ações de um programa mais amplo chamado “Botucatu, cidade observadora de aves”. A indicação do JB para integrar os pontos de observação partiu da fotógrafa de natureza e de aves, Kacau Oliveira, que visitou o JB em setembro do ano passado.

No dia 24 de abril de 2022, ocorreu a “II Vem Passarinhar Botucatu” no JB com a participação de 17 pessoas, entre observadores experientes e os que vieram conhecer a atividade e o local. Na ocasião, foram registradas 71 espécies de aves entre o período das 6h30 às 10h30. Este evento é uma atividade resultante da parceria do Projeto de Extensão Universitária “Passarinhando, Educação Ambiental e Bem-estar” com a Secretaria de Turismo. Os guias desta “passarinhada” foram o bolsista da PROEC Eduardo Rossi (guia de aves) e a guia de turismo Renata Corvino.

Desde 2012, já foram registradas 179 espécies pelo Laboratório de Etologia, sob a responsabilidade da Prof.ª Silvia Mitiko Nishida, que coordena o projeto Passarinhando. Os dados sobre a comunidade de aves do JB farão parte do Trabalho de Conclusão de Curso do acadêmico Bruno Oliani, que será apresentado no final de 2022.

O III Vem Passarinhar Botucatu acontecerá nos arredores da Estância Jacutinga no dia 29 de maio.