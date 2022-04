Motoristas reclamam de sinalização “torta” na Alcides Soares

Recuperação da rodovia tem investimento superior aR$ 9 milhões

Da Redação

Uma imagem em circulação nas redes sociais e páginas de Botucatu tem causado polêmica. A faixa de sinalização de um trecho da rodovia vicinal Alcides Soares (BTC 010) está pintada de forma tortuosa.

A pintura, que ficou a cargo de empresa terceirizada, está principalmente nas proximidades do Distrito de Vitoriana e também no acesso à área urbana pela Zona Leste. Muitos internautas criticaram o fato do descuido. Não há informações se a sinalização seria provisória.

Procurada, a Prefeitura de Botucatu salientou que a responsabilidade pela execução da obra é do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). No entanto, ressaltou que notificará a autarquia estadual na próxima segunda-feira, 2 de maio.

A rodovia Alcides Soares passa por completo recapemanto asfáltico, com seu início em janeiro deste ano. Serão doze quilômetros de via recuperados a um investimento de R$ 9,5 milhões, com verba estadual. Previsão é que as obras estejam concluídas até julho.